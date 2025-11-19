Президентът: Сухопътните войски носят непобедимия български дух

Сухопътните войски носят непобедимия български дух и са гръбнакът на Българската армия, основен стожер и гарант за нашата сигурност и суверенитет.

Това заяви президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев по случай бойния празник на Сухопътните войски, от чието създаване през настоящата година се навършват 147 години.

Честването се проведе пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война "Майка България" край с. Гургулят, община Сливница.

По повод отбелязването на 140 години от победата на Българската армия при Сливница държавният глава отдаде почит на загиналите в Сръбско-българската война през 1885 г.

"Устремът на капитаните и доблестта на дедите ни да защитават с цената на живота си свободата и независимостта на България извоюваха бляскава победа над превъзхождащ противник", посочи държавният глава.

Радев припомни славната победа на Българската армия преди 140 години. По думите му геният на българските пълководци е завинаги вписан в аналите на световното оперативно изкуство, а доблестта на българския войник остава вечен символ на храброст и себеотрицание.

Президентът посочи, че именно Сухопътните войски са изнесли на плещите си тежестта на войните за национално обединение и независимост и на двете световни войни.

Държавният глава добави, че днес Сухопътните войски продължават своите славни традиции, като в същото време са опора и надежда на българските граждани в моменти на изпитания и преодоляване на природни бедствия и кризи от всякакъв характер.

"Убеден съм, че въпреки предизвикателствата вие ще успеете във вашата високоблагородна мисия, защото във вашите вени тече кръвта на дедите ни от Одрин и Тутракан през Дойран и Драва", обърна се Румен Радев към военнослужещите по случай професионалния им празник.

Държавният глава открои динамичните промени в средата за сигурност и все по-сложните задачи пред военнослужещите на фона на недостатъчно ресурси, закъсняла модернизация и все още твърде висок некомплект.



