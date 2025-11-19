Единодушно и без дебати: Сенатът на САЩ одобри публикуването на досиетата „Епстийн“

Сенатът на САЩ одобри единодушно законопроекта за публикуване на всички документи, свързани с разследването за сексуални престъпления на финансиста Джефри Епстийн. Това се случи броени часове след като Камарата на представителите даде своята подкрепа с огромно мнозинство. Сега остава законът да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, за да влезе в сила.

Двупартийният законопроект получи почти пълна подкрепа и в двете камари. Камарата на представителите гласува текста с 427 гласа "за" срещу само 1 "против". Веднага след това Сенатът го прие.

"Сенатът прие законопроекта веднага, щом беше изпратен от Камарата на представителите", потвърди лидерът на мнозинството в Сената Чък Шумър.

Единственият законодател, гласувал против, беше републиканският представител от Луизиана Клей Хигинс, който заяви, че според него текстът може да навреди на невинни хора. Много от жертвите на Епстийн обаче не са съгласни и настояват за пълна прозрачност.

"Многократно сме били подвеждани от самата система, която трябваше да ни защитава. Днес сме тук, защото искаме справедливост не само за престъпленията на Епстийн, но и за всеки, който подпомага или защитава насилниците", заяви една от жертвите.

Политическото напрежение около темата ескалира, след като конгресменката Марджъри Тейлър Грийн се присъедини към жертвите във вторник. Това се случи, след като президентът Доналд Тръмп я нарече "предателка" заради подкрепата ѝ за публикуването на досиетата.

"Искам да видя всяко едно име разкрито, за да не се налага тези жени да живеят в страх или заплашвани - нещо, което и аз усетих през последните дни", коментира Грийн.

Следващата стъпка е законопроектът да бъде подписан от президента Тръмп. През последните дни той промени позицията си на фона на обществения натиск и заяви, че ще го подкрепи, ако бъде приет от Конгреса, но все още не се е ангажирал с конкретен срок за това. Името на Тръмп се споменава в някои от документите, свързани с Епстийн, но от Белия дом отричат той да е извършил нарушение.









