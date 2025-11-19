Военен Шенген до 2027 г. планира ЕК

Европейската комисия планира създаването на военен Шенген до 2027 г. в рамките на ЕС. Това се съдържа в обявения мащабен пакет за военната мобилност и иновации. Той бе представен от Комисията и върховния представител на ЕС за външната политика Кая Калас.

Предвижда се премахване на бюрократични и митнически пречки и създаване на система за бързо реагиране в извънредни ситуации под названието EMERS. Ключови транспортни коридори ще бъдат модернизирани до двойна употреба както за граждански, така и за военни цели. За целта Комисията предлага да бъдат заделени 17,65 милиарда евро по механизма "Свързана Европа" в следващата Многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 г.

Ще бъдат създадени 500 проекта за "горещи точки" и целеви инвестиции, за да бъдат премахнати контролните пунктове по приоритетните коридори.

Новият регламент включва и въвеждането на максимален тридневен срок за одобрение за трансгранично преместване, както и възможност за приоритетен достъп до инфраструктура при кризи. Допълнително ще се изгради и цифрова информационна система за военна мобилност, както и солидарен резерв за нуждите на страните членки.

Втората важна част на инициативата е индустриалната трансформация на отбранителния сектор. Пътна карта за трансформация на отбранителната промишленост на ЕС залага на съюз между отбраната и високите технологии. Целта е ускорено въвеждане на иновации като изкуствен интелект, дронове и квантови и космически технологии във военните системи.

Регламентът ще бъде внесен за обсъждане от страните членки и Европейския парламент. Комисията вече започва прилагането на действията, предвидени в индустриалната пътна карта.