  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +15
Пловдив: +13 / +14
Варна: +10 / +11
Сандански: +15 / +15
Русе: +6 / +6
Добрич: +7 / +8
Видин: +7 / +7
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +7 / +7
Смолян: +7 / +7
Кюстендил: +12 / +12
Стара Загора: +13 / +14

Трима мамят с внос на коли от САЩ, духнали с парите

  • Сподели в:
  • Viber
Трима мамят с внос на коли от САЩ, духнали с парите

Freepik
A A+ A++ A

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже – на 24, на 29 и на 30 години, за измама с внос и закупуване на автомобили от САЩ.

Събраните до момента доказателства сочат, че за периода от 14.04.2025 г. до 23.05.2025 г. в гр. София, обвиняемите Б.К., М.К. и М.М. в съучастие, в условията на продължавано престъпление, с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили и поддържали у потърпевшите заблуждение, че ще им съдействат да си закупят автомобили от САЩ.

Това трябвало да стане чрез фирма, с която следвало да сключат договор за покупко-продажба. За целта, обвиняемите ги убедили, че след като сключат договори за покупко-продажба на автомобили с въпросната фирма и платят цената по банков път, автомобилите ще бъдат доставени от САЩ.

Вследствие на това обвиняемите са нанесли имотна вреда на четири лица в размер на 124 699 лева.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, във вр. чл.20, ал.2 вр.ал.1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Б.К. и М.М. Предстои да се внесе искане за определяне на „задържане под стража“ и спрямо М.К.


#измама

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите