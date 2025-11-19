Убийството на журналист пренебрегнато: Тръмп приветства саудитския принц в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп посрещна в Белия дом саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман (МБС) във вторник, защитавайки го от критиките по повод убийството на журналиста Джамал Хашогджи през 2018 г. Тръмп настоя, че МБС „не е знаел нищо“ за убийството и отхвърли въпросите на журналистите като опити да се засрами саудитският принц. Той определи Хашогджи като „изключително противоречив“ и призова медиите да не се фокусират върху случая.

Посещението бе първото на МБС в САЩ след убийството. По време на срещата бяха подписани множество значими споразумения, включително гражданска ядрена енергийна сделка и отбранителен пакет, включващ продажбата на модерни изтребители Ф-35 и близо 300 американски танка. Белият дом заяви, че сделките ще укрепят американската отбранителна индустрия, ще осигурят работни места и ще задълбочат стратегическото партньорство между Вашингтон и Рияд.

Тръмп организира военен поздрав и салют с оръдия за саудитския принц на Южния двор на Белия дом и го съпроводи по новата „Президентска Алея на славата“ преди срещата в Овалния кабинет. Вътре Тръмп похвали МБС като „много добър приятел“ и отбеляза постиженията му по въпроси на човешките права, а принцът описа убийството на Хашогджи като „болезнено“ и „огромна грешка“.

Гражданската ядрена сделка ангажира САЩ да бъдат предпочитан партньор на Саудитска Арабия за дългосрочни ядрени проекти, като се гарантира строго спазване на принципите за недопускане на разпространение. Другите споразумения включват рамка за критични минерали за осигуряване на вериги за доставки, меморандум за изкуствен интелект, който предоставя на Саудитска Арабия достъп до авангардни американски технологии с предпазни мерки, и стратегическо отбранително споразумение, улесняващо работата на американски фирми в кралството и засилващо регионалната отбрана.

Пакетът от отбранителни и инвестиционни сделки отразява фокуса на Тръмп върху политиката „Америка на първо място“, целяща защита на работните места, укрепване на веригите за доставки и разширяване на достъпа до пазари за американски компании. Администрацията подчерта, че триллионният инвестиционен ангажимент на Саудитска Арабия представлява значително увеличение спрямо 600 млрд. долара, обещани по време на предишното посещение на Тръмп в Рияд.

Освен стратегическите и икономически сделки, Тръмп лично наблюдава демонстрация на военни способности, включително прелитане на изтребители Ф-35, подчертавайки засилващите се отбранителни връзки между САЩ и Саудитска Арабия. Сделките обхващат ядрена енергия, отбрана, критични минерали, изкуствен интелект и финансово сътрудничество, укрепвайки ролята на САЩ като стратегически партньор в Близкия изток и осигурявайки дългосрочно партньорство с Рияд.

Тръмп завърши, като отбеляза, че сътрудничеството укрепва регионалната сигурност, подкрепя американската индустрия и потвърждава статута на Саудитска Арабия като ключов съюзник на САЩ, докато МБС повтори ангажимента си към стабилност и мирно съжителство в региона.