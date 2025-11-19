Брутален руски удар превърна Тернопил в 'ад': Поне 20 загинали, сред тях и деца

Голям мащабен руски удар на 19 ноември опустоши град Тернопил в Украйна, като остави поне 20 души мъртви, включително две деца, и 66 ранени. Броят на жертвите се променяше няколко пъти през сутринта, докато спасителните екипи продължаваха работата си на множество места.

Според актуализирани данни от Главната прокуратура, Държавната служба за извънредни ситуации и Националната полиция, жертвите нараснаха постепенно, докато екипите са достигали срутени сгради и са извличали оцелели от отломките. По-рано през деня Националната полиция потвърди 16 смъртни случая и 64 ранени, включително 14 деца. Към обяд Държавната служба за извънредни ситуации обяви 19 жертви, а Министерството на вътрешните работи – 20 загинали и 66 ранени, от които 16 деца. Първите спасители на място евакуираха 45 души от засегнатите зони.

Официалните лица съобщиха, че ударът е поразил два обекта в Тернопил. Серхий Данилин, говорител на регионалната служба за извънредни ситуации, уточни, че единият удар е засегнал горните етажи на девететажна жилищна сграда, причинявайки тежки разрушения, а вторият обект е получил ограничени структурни щети, но с голям пожар. Главната прокуратура добави, че ракети и дронове са ударили жилищни сгради на улиците Стуса и 15 Квитния, както и индустриално съоръжение. Спасителни и разследващи екипи остават на място, а пожарогасителните операции продължават.

Атаката срещу Тернопил се случи в рамките на по-широка нощна кампания срещу Украйна. Русия е изстреляла 476 дрона и 48 ракети, съобщи украинската авиация, като са били ударени региони далеч от фронтовата линия, включително Тернопил, Хмелницки, Ивано-Франкивск и Лвив. Украинската ПВО прихвана повечето от оръжията, сваляйки 442 дрона и десетки крилати ракети. Въпреки това седем ракети и 34 дрона достигнаха целите си, а отломките от прихванатите удари нанесоха допълнителни щети в няколко района.

💔 PHOTO OF THE DAY. In Ternopil, a man waits while rescuers search under the rubble for his wife and their two six-year-old children



“They disappeared… I don’t believe they’re alive,” Kamel says.



Ternopil now counts 19 dead. Another 66 people were injured, including 16… https://t.co/UYORiuBVdB pic.twitter.com/tamZCREE36 — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

В Тернопил две многоетажни сгради бяха поразени, като едната беше разрушена от третия до деветия етаж, според министъра на вътрешните работи Игор Клименко. Спасителните екипи все още търсят оцелели в руините. Властите предупредиха жителите да останат вкъщи и да затворят прозорците, след като измервания на въздуха показаха замърсяване шест пъти над нормата след експлозиите.

Други региони също бяха силно засегнати. В Харкив 46 души бяха ранени, след като дронове удариха жилищни квартали малко след полунощ, поразявайки блокове, болница и училище. В областта Ивано-Франкивск три души, включително две деца, бяха ранени. В Лвив избухна голям пожар, като снимки и видеа показват гъст дим над града. Кметът Андрий Садови уточни, че склад за гуми е бил поразен, без пострадали. Част от критичната инфраструктура също е засегната, а новооткрит офис на „Укрпошта“ е разрушен, с около 900 изгубени пратки. Компанията обеща съоръжението да бъде възстановено.

Енергийната инфраструктура отново беше основна цел. Оборудване на топлоелектрическа централа на DTEK беше повредено, като това е петата атака срещу съоръженията на компанията от октомври. Петима работници пострадаха при ремонтни дейности на друг енергиен обект в Днипропетровска област. В Хмелницка област близо 2 000 души останаха без ток, а електропроводи бяха повредени в района на Шепетивка. Министерството на енергетиката обяви аварийни прекъсвания на тока в няколко региона и предупреди за допълнително напрежение в мрежата при температури под нулата.

Виталий Зайченко, ръководител на „Укренерго“, заяви, че Русия нанася удари по енергийния сектор на „вълни“, преминавайки от източните към централните и западните области. Макар мащабът на последния удар да е по-малък от големите атаки през октомври, западните региони за първи път тази зима ще бъдат засегнати от временни прекъсвания на тока.

Президентът Володимир Зеленски подчерта, че атаките отново показват необходимостта от по-силни санкции срещу Русия и разширена подкрепа за украинската ПВО. Той отбеляза, че всеки удар по цивилни обекти и енергийни съоръжения доказва, че „натискът върху Русия все още е недостатъчен“ и добави, че Украйна трябва да има възможност да сваля ракети, да неутрализира дронове и да спре руските атаки.

Последиците от масовия удар се усещат и в съседни държави. Полша потвърди, че е вдигнала във въздуха свои изтребители в отговор на руския удар. Румъния също е задействала самолети и проверява съобщения за проникване на руски дрон в своето и молдовското въздушно пространство. Полша съобщи, че няма нарушения на въздушното пространство.

Разрушенията в Тернопил предизвикаха силна реакция от страна на Катарина Матернова, посланик на ЕС в Украйна. Тя публикува снимка на разрушен жилищен блок и описа ситуацията като „истински ад“, отбелязвайки, че атаката е целяла цивилни и е част от продължаващите усилия на Русия да тероризира населението. Посланикът добави, че докато Киев остава спокоен, западна Украйна претърпява сериозни удари и подчерта, че Украйна продължава да се защитава въпреки постоянните обстрели с наближаването на зимата.