Пентагонът одобри продажба на оборудване за системите "Пейтриът" на Украйна

commons.wikimedia.org
Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на оборудване за поддръжка на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и свързано оборудване на стойност 105 милиарда долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат „Ар Ти Екс Корп“ и „Локхийд Мартин“.

Междувременно двама високопоставени представители на американската армия пристигнаха на необявено посещение в Киев и ще се срещнат с украински военни командири, законодатели и с президента Володимир Зеленски, съобщи изданието „Политико“.

Американските представители – министърът на сухопътните сили Дан Дрискол и началникът на Генералния щаб на армията Ранди Джордж – ще се фокусират върху ангажирането на украинските власти с мирния процес с Русия, който е в застой, добавя „Политико“.

Дрискол планира да се срещне и с руски представители на по-късна дата, отбеляза в отделна статия в. „Уолстрийт джърнъл“.


