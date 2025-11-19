200 пепелянки незаконно отглеждал търновчанин

Окръжната прокуратура във Велико Търново разследва сигнал за незаконно отглеждане от физическо лице на двеста отровни влечуги от защитен вид.

Сигналът е от Регионалната екологична инспекция във Велико Търново. Тя е била сезирана по електронната поща за мъж, който се хвали в социалните мрежи, че притежава над 200 змии от вида Пепелянка. Това е защитен вид, а незаконното му отглеждане е престъпление по Наказателния кодекс.

От прокуратурата потвърдиха за проверката, но отказват да назоват населеното място, където незаконно се отглеждат пепелянките, защото разследването, възложено на полицията, не е приключило.

Законът предвижда лишаване от свобода до три години или пробация и глоба от 2000 до 10 000 лева. Ако се установи търговия със защитения вид змии, предвиденото наказание е лишаване от свобода до пет години и глоба от 2000 до 20 000 лева.