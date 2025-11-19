  • Instagram
Заради корупционния скандал: Отстраниха украинския министър на правосъдието

Уикипедия
Украинската Върховна рада (парламентът) гласува за отстраняването на министъра на правосъдието Герман Галушченко от поста. За неговото уволнение гласуваха 323-ма депутати, съобщи агенция УНИАН, цитирана от БТА.

На 12 ноември 2025 г. във Върховната рада на Украйна е постъпило искане от министър-председателя на Украйна за освобождаването на Герман Галушченко от длъжността министър на правосъдието. Причините за освобождаването не са посочени в документа, посочва УНИАН

На 11 ноември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разпространиха аудиозаписи на разговори на участниците в схемата за мащабно присвояване на средства в държавната ядрена компания "Енергоатом". Вероятно там има записи и на разговори на бившия министър на енергетиката, а сега министър на правосъдието Герман Галушченко.

Става въпрос за корупционни схеми.

УНИАН припомня, че на извънредно заседание на правителството на 12 ноември - ден след публикуването на тези записи - беше взето решение за отстраняване на Галушченко от поста министър на правосъдието. С решение на правителството функциите на министъра бяха възложени на заместник-министъра на правосъдието по въпросите на европейската интеграция Людмила Сугак. Министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко внесе в парламента предложение за освобождаване на Галушченко от длъжност.


#Украйна #корупция

