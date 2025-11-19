  • Instagram
Турция започна засилени проверки на уличната храна след случаи на хранителни отравяния
Турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ обяви, че започват засилени проверки на местата за продажба на улична храна след последните случаи на хранителни отравяния в страната, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Юмаклъ съобщи, че от началото на годината са извършени 1 143 000 проверки в обекти за хранене. На 26 591 нарушители са наложени глоби в размер на 2,265 млрд. турски лири (46,2 млн. евро), а 506 случая са предадени на прокуратурата. Той припомни, че Турция публикува редовно списъци с фирми, уличени във фалшификации и опасни практики.

Министърът представи и нова система, чрез която покупката на препарати за растителна защита ще става само с рецепта от упълномощени агрономи с цел да се ограничи неправомерната употреба на пестициди в земеделието. Системата ще бъде приложена в цялата страна догодина.

