Варна посрещна икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе
Лични вещи и икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе пристигнаха във Варна.
БТА
БТА
Иконата, мантията, шапката, поясът, лична икона, която свети Гавриил е носел върху себе си, и саморъчно направен от него кръст, бяха посрещнати от свещеници и миряни в храм „Св. прпмчк Прокопий Варненски“.
Още по темата:
- » „Национален рекорд“: Спипаха шофьор на баничарка с близо 5 промила алкохол СНИМКА
- » Пак авария на тръбопровода с отходни води във Варненското езеро
- » Откриха удушен мъж във Варна, убиецът - с 15 криминални прояви
Коментирай
Най-четено от Общество
Разкриха от какво е боледувала астроложката Алена14:00 17.11.2025 | In Memoriam
Тъжна вест: Издъхна астроложката Алена16:41 16.11.2025 | In Memoriam
Последно от Общество