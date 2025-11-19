Варна посрещна икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе

Лични вещи и икона с мощи на свети Гавриил Ургебадзе пристигнаха във Варна.

Иконата, мантията, шапката, поясът, лична икона, която свети Гавриил е носел върху себе си, и саморъчно направен от него кръст, бяха посрещнати от свещеници и миряни в храм „Св. прпмчк Прокопий Варненски“.