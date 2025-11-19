НИМХ обяви жълт код за силен вятър 17 области на страната
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за потенциално опасно време и силен вятър в 17 области на страната за утрешния ден (четвъртък, 20 ноември). Времето ще се задържи динамично, като се очакват валежи и значителна облачност.
Жълт код за потенциално опасно време и силен вятър е обявен в половин България, съобщиха от НИМХ. Предупреждението е в сила за областите: Русе, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Шумен, Разград, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Враца, Монтана, София област и София град.
През следващото денонощие времето ще остане предимно облачно. Валежи от дъжд ще има на много места, като по-значителни количества се очакват в Югозападна България и крайните южни райони на Източните Родопи. През деня облачността временно ще намалява и валежите ще спират.
Вятърът в Източна България и северно от планините ще бъде силен и поривист от юг-югозапад. По-късно той ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В котловините и низините вятърът временно ще стихва, като там преди обяд ще бъде мъгливо.
Температурни амплитуди
Минималните температури ще варират в широки граници – от 5° до 10° в по-голямата част от страната, като в югоизточните райони ще достигнат до 13°-15°.
Максималните температури в Северна България и по високите полета ще бъдат между 7° и 12°. Значително по-топло ще бъде в Южна България и местата, чувствителни на южния вятър, където термометрите ще покажат между 20° и 22°. По Черноморието максималните стойности ще са от 15°-16° на север до 21°-22° на юг.
Прогноза за следващите дни
В петък и събота се очакват по-значителни временни разкъсвания на облачността. Валежите ще намалеят и ще са главно в западните райони и Рило-Родопската област. Времето ще остане динамично с температури в широки граници.
