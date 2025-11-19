Започна подмяна на контейнерите за разделно събиране на отпадъци в София.

Новите съдове са с 200 литра по-голям обем, по-широк отвор и по-здрава конструкция. Предстои да бъдат подменени всички 240 контейнера в шестте района, които дружеството обслужва.

"Отпадъкът, когато влезе в нашите контейнери, той става ресурс и се връща в икономиката", коментира Александър Урманов, изпълнителен директор на "Екопак".

Снимка: Екопак България

Въпреки че новите отвори са по-големи и позволяват по-лесно поставяне на кашони и пластмасови бутилки над 3 литра, "Екопак" призовава гражданите максимално да сгъват и смачкват отпадъците, за да може по-ефективно да се запълва обема на контейнерите. По този начин се ограничава и количеството гориво и въглеродни емисии, които се изразходват при транспортиране на отпадъците.

Снимка: Екопак България

Новите съдове са произведени в Чешката република с технически модификации по спецификация на "Екопак".