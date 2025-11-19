София готви трамвай като метро: Нова линия по бул. "Тодор Каблешков" ще превозва 65 000 души дневно

Липсващо звено в транспортната система на София е трамвайна линия №2 по целия бул. "Тодор Каблешков". Тя е с планиран капацитет да превозва над 65 000 пътници дневно, което се равнява на метролиния. Бъдещото трасе ще свърже "Овча купел" със "Студентски град" и ще пресича всички основни радиални булеварди, осигурявайки връзка с двата (а в бъдеще и трите) метродиаметъра, както и с редица ключови трамвайни, тролейбусни и автобусни линии. Приблизителната инвестиция за самото трамвайно трасе се оценява между 50 и 100 млн. лв. Това съобщи в профила си във Facebook общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Третият градски ринг идва

Той е категоричен, че бул. "Тодор Каблешков: е най-важната липсваща част от третия градски ринг, който трябва да свърже югозападните и източните квартали, да изведе паразитния трафик от центъра и да създаде бързи връзки между всички ключови булеварди.

Профилът на трасето е ясен - две платна по три ленти и самостоятелно трамвайно платно от 7.5 м в средата. "Това позволява изграждането на скоростно трамвайно трасе, което обслужва най-големите транспортни оси на София", обясни Ставрев.

"Проектът е сложен заради мащабните отчуждавания между бул. "България" и бул. "Братя Бъкстон", както и необходимите корекции по ул. "Ген. Стефан Тошев". Финансирането през заема от Европейската инвестиционна банка е стъпка напред, но реализацията изисква добра координация между архитектурната и строителната администрация. Важен е и синхронът с реконструкцията на бул. "Г.М. Димитров", който вече е натоварен и без разширение може да блокира при пускането на новите връзки към Симеоновско шосе", пише общинският съветнинк.

От поста му става ясно, че трамвай № 2 трябва да бъде решен като цялостен маршрут по целия булевард. И е категоричен, че само тогава ще се осигур функционална връзка с метродиаметри 1, 2 и 3, с тролейбусни и автобусни линии и с всички скоростни трамвайни трасета.