Кабинетът с ключов ход срещу домашното насилие

Нашата задача беше законът срещу домашното насилие да заработи като единна система и точно това прави приетият днес координационен механизъм. Той урежда основните процедури на взаимодействие между всички ангажирани страни, органите на изпълнителната власт, местната власт, социалните услуги, кризисните центрове и НПО-тата, които предоставят съответната защита и подкрепа.

Това обяви вицепремиерът Атанас Зафиров на брифинг след днешното заседание на Министерския съвет.

Той обясни, че целта е всички действия да бъдат синхронизирани и във всеки конкретен случай да има ефективна, адекватна защита „без жертвата да бъде постоянно разкарвана от институция в институция и да разказва историята си по няколко пъти“, както на практика се получаваше досега“.

В механизма е разписано взаимодействието между институциите, когато са засегнати деца. „Всяко дете в риск се третира не само като свидетел, но като самостоятелна жертва със специфична закрила и включване на органите за закрила на детето“, посочи още Зафиров.

#домашно насилие

