Още една американска компания ще се бори за активите на "Лукойл"

Американската петролна компания Exxon Mobil обмисля варианти за придобиване на част от международните активи на руския петролен гигант Лукойл, който е под санкции, съобщава Ройтерс.

Източници съобщиха на изданието, че Exxon обмисля варианти за придобиване на активите на Лукойл в Казахстан, където американската и руската компании имат дялове в находищата Карачаганак и Тенгиз.

Chevron също проучва варианти за тяхното придобиване.

Ексон отказа искане за коментар по въпроса.

Лукойл притежава три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в Съединените щати.

Според данните от миналата година, чуждестранните активи на компанията произвеждат около 0,5% от световния петрол.

Припомняме, в понеделник, 17 ноември, стана известно, че американската петролна компания Chevron проучва възможността за придобиване на международните активи на руската „Лукойл“.

Отбелязва се, че Chevron обмисля придобиването не на цялото портфолио на Лукойл, а само на онези активи, където американската компания вече се припокрива с руския петролен гигант.