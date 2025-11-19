Мъжът на Черната Златка стана адвокат на мъжа на Русата Златка

Екстрадицията на Карен Хачатрян - половинката на Златка Райкова, се отлага заради отсъствието на адвокат Любомир Таков, мъжа до Златка Димитрова.Отсъствието на защитника стана пречка да се гледа предаването на Карен по искане на френските власти на първа инстанция в Софийския градски съд, информира "България Днес".

Франция иска екстрадицията на Карен, брат му Юри и още двама българи по обвинения за черно тото. Според разследващите в Марсилия те са били част от организирана престъпна група от близо 14 души за манипулиране на спортни срещи - тенис мачове. Отделно са повдигнати обвинения и за пране на пари, корупция и т.н. - общо по 6 пункта. По данни на криминалистите групата е припечелила над 800 хил. евро в рамките на престъпната схема.

Европейската заповед за арест на Карен трябваше да се разглежда още в средата на октомври, но тогава пред съда не се е явила тогавашната му защитничка Александра Аначкова. Разглеждането на предаването бе пренасрочено за средата на ноември. Оказа се, че тези дни от България отсъства новият адвокат на обвинения Карен. Юристът Лъчезар Таков е приложил самолетни билети до Париж и обратно. Преди около година Черната Златка призна, че именно топадвокатът е тайнственият мъж до нея.

Градският съд го остави под стража, но апелативните магистрати се смилиха над него и го пуснаха срещу 5 бона парична гаранция. Те са внесени, увери Карен съдиите.

Този път любимата му Златка не дойде с него да го подкрепи в съда. Вероятно, защото се е знаело за отлагането. Темата за семейните отношения на Хачатрян отново бяха повдигнати в съдебната зала. "Имате ли брак с тази Златка", поинтересува се съдия Крънчева. Разведени сме, уточни Карен. Това най-вероятно е направено умишлено, за да не бъдат разследвани общите им активи.

При разглеждане на мярката му за неотклонение бяха представени положителни характеристики за него от баща му и от Златка Райкова. В тях се обяснява какъв добър син и съпруг е той. Макар и разведени, бившите съпрузи продължават да живеят на семейни начала и да отглеждат малкото си момче, което носи името на татко си.

Именно заради ролята му на мъж и баща Темида се смили над бившия тенисист. Макар да е с арменски корени, той е трайно обвързан с България - от 2014 г. му е дадено българско гражданство заради постижения в спорта, обвързан е с българска гражданка - Златка, а двамата имат и дете. Заради това съдът реши, че няма опасност 32-годишният мъж да се укрие. Така той излезе от ареста и вече се придвижва свободно.

Благодарение на претъпкания график на съдиите и насрочените отпуски по празниците той ще може да прекара Коледа с любимите си хора. Решението за предаването му на френските власти ще се взима след два месеца. Защитата намекна, че няма да се дава доброволно съгласие за екстрадицията. Напротив - ще пледира, че Карен трябва да бъде съден тук, защото част от престъпленията се предполага, че са извършени от територията на България.