Любен Дилов-син навършва 61 г. днес

Любен Любенов Дилов, известен като Любен Дилов-син, е български телевизионен и киносценарист, писател-сатирик, журналист, медиен предприемач и политик. Народен представител в XL народно събрание от листата на ОДС и в XLV, XLVI, XLVII и XLVIII народно събрание от листата на ГЕРБ-СДС, пише bgdnes.bg. Син на писателя Любен Дилов.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на българския писател фантаст Любен Дилов (1927 – 2008 г.). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет „Климент Охридски", специалност „Печатни медии". Редактор е в няколко печатни издания, като вестник „Поглед", списание „Литературна академия" и др.

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания „Ку-ку", „Каналето", „Хъшове", „Шоуто на Слави". Той е двигател и основен идеолог на тези предавания.

След 2001 г. Дилов-син навлиза в политиката на България. Той е създател и първи говорител на движение „Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател.

От 2004 г. е собственик и редактор на вестник „Новинар". През 2016 г. продава вестника на Делян Пеевски, който скоро след това го спира.

Член е на Интернет общество - България от 1 май 2001 г.

От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание „L'Europeo".

Любен Дилов-син е критикуван заради внасяне на проекти в Столична община, с цел облагодетелстване на негови лични приятели.

Като депутат от ГЕРБ през 2025 г. се обявява за „връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие", и обява готовност за законодателни предложения в този смисъл. Пресата отбелязва, че той изглежда има къса памет за полицейските насилия в съвременна България, Дилов-син е порицан и от Бойко Борисов за изказването си. Бившият вътрешен министър Веселин Вучков, също от ГЕРБ, предупреждава Дилов-син да не се занимава с МВР и заявява, че бил убеден, че полицаите нямало да се съгласят с въпросното изявление. В противоречие с това актуалният вътрешен министър Даниел Митов харесва поста на Дилов-син и поради тази причина Лена Бориславова иска оставката на министъра.