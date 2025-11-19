Кабинетът обяви 31 декември и 2 януари за неработни дни

Официално 31 декември 2025 година и 2 януари 2026 година ще бъдат неработни дни за цялата страна. Решението беше взето днес на редовното заседание на Министерския съвет, съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова, цитирана от БТА.

Промяната се прави еднократно и е пряко свързана с техническата подготовка за приемането на единната европейска валута от 1 януари 2026 година.

Осигуряване на плавен преход

"Внесох предложението и днес то е прието от кабинета," заяви Теменужка Петкова на брифинг в Министерския съвет. Тя поясни, че допълнителните почивни дни са необходими за извършването на мащабни технологични промени в банковите и финансовите системи на държавата.

Целта на решението е да се осигури безпроблемен преход от лев към евро, като се даде достатъчно технологично време на банките, държавните институции и бизнеса да адаптират своите софтуерни системи към новата валута.

Дълга ваканция за Нова година

С обявяването на двата дни за неприсъствени, българите ще получат значително по-дълга почивка около новогодишните празници. Тъй като 1 януари е официален празник, а 3 и 4 януари 2026 година се падат събота и неделя, гражданите ще почиват общо пет последователни дни – от 31 декември до 4 януари включително.

Това решение ще облекчи и логистиката по настройките на системите, тъй като финансовите операции ще бъдат ограничени в този период, което намалява риска от грешки при конвертирането на валутите.

Подготовка на бизнеса

Финансовият министър подчерта, че мярка е съгласувана с бизнеса и банковия сектор, които настояваха за този "технологичен прозорец". През посочените дни банковите клонове няма да работят с клиенти, а електронните разплащания ще функционират с временни ограничения, за които гражданите ще бъдат уведомени предварително.