Шефът на щангите проговори! Каква е съдбата на Карлос

Българската федерация по вдигане на тежести е съгласна с условията на Карлос Насар. Това заяви специално пред БНТ президентът Стефан Ботев. Ботев е съгласен с условията на Насар, но в момента чака активност от негова страна.

„От наша страна, от федерацията, нямаме никакви претенции към него. Чакаме той да представи неговия договор и да го подпишем. Това е чисто и ясно. Нямаме никакво разминаване“, категоричен е Ботев.

Президентът няма намерение да изпуска щангиста с лека ръка.

„Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да ходи за друга държава, защото имаме нужда от такъв човек“, добави Ботев.

Той вярва, че спонсорските договори, които Насар има, го задоволяват напълно и той ще продължи да вдига за България.