Ясни са 42 от отборите, които вече се класираха за Мондиал 2026

Станаха ясни 42 от 48-те отбора, които ще участват в Световното първенство по футбол, което ще се проведе догодина в САЩ, Мексико и Канада.

Това са САЩ, Мексико, Канада, Австралия, Иран, Япония, Йордания, Република Корея, Узбекистан, Аржентина, Бразилия, Еквадор, Нова Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо Верде, Република Южна Африка, Катар, Англия, Саудитска Арабия, Кот д’Ивоар, Сенегал, Франция, Хърватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Испания, Австрия, Белгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Хаити.

48 отбора ще участват в турнира за първи път, като последните шест ще бъдат определени след баражи.