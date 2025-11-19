  • Instagram
След решението на КС: Радев с първи коментар за референдума

След решението на КС: Радев с първи коментар за референдума
Президентът Румен Радев определи като „победа на правото“ решението на Конституционния съд, с което беше обявено, че Наталия Киселова — в качеството ѝ на председател на парламента — неправомерно е отклонила неговото предложение за национален референдум относно въвеждането на еврото през 2026 г.

„Мотивите ми и предложението са в Народното събрание. Няма какво да внасям повече.

С тези думи държавният глава подчерта, че процедурата вече изцяло е в ръцете на парламента, който според Конституцията е единственият орган, способен да вземе решение за провеждане на национален референдум.

Контекст

Конституционният съд постанови, че отказът на Киселова да внесе президентското предложение за разглеждане противоречи на закона и правилата за работа на Народното събрание.

