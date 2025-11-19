Минималната учителска заплата става 1089 евро

Министерството на образованието и науката (МОН) предложи промени в Наредбата за нормирането и заплащането на труда, с които възнагражденията на педагогическите специалисти се преизчисляват в евро. Промяната е свързана с предстоящото въвеждане на единната европейска валута в България от 1 януари 2026 година.

Според разчетите на ведомството, сегашната минимална основна заплата от 2131 лева ще се равнява на 1089,57 евро.

Новите стойности в евро

Превалутирането засяга всички нива в образователната система. За старши учителите и старши възпитателите, които до момента получаваха минимум 2198 лева, новото възнаграждение ще бъде 1123,82 евро. Главните учители и главните възпитатели ще се разписват срещу сума не по-малка от 1167,28 евро (еквивалент на сегашните 2283 лева).

Промените обхващат и специализирания персонал:

Ръководители на направление ИКТ, психолози, педагогически съветници и логопеди: 1106,95 евро (при втора степен на кариерно развитие) и 1124,85 евро (при първа степен).

Директори: Минималният праг става 1327,32 евро (2596 лева).

Заместник-директори: Стартовото ниво е 1227,62 евро.

Бюджет и бъдещи увеличения

Предложените стойности отразяват текущите нива на заплащане, които са в сила от 1 март 2025 година. Очаква се през 2026 година да има ново увеличение на възнагражденията, но към момента няма яснота за точния му размер и началната дата.

"В бюджета за догодина са планирани средства за увеличение на учителските заплати," посочи министърът на образованието Красимир Вълчев. Той подчерта, че целта остава поддържането на ниво от 125% от средната работна заплата за страната, макар че средствата вероятно няма да достигнат за пълното изпълнение на този показател.

Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, прогнозира ръст на стандартите с около 10%. "Предвидено е 10% увеличение на стандартите в образованието, което значи, че с толкова може да е скокът и на заплатите за учителите," заяви Стаматов, цитиран от БТА.

Синдикатите настояват за по-сериозен ръст, като според техни данни в момента учителските заплати изостават и са около 119% от средните за страната, вместо заложените 125%.