И кметовете от ДПС щели да си дарят заплатите за коледни добавки на пенсионерите

Кметовете, избрани от листите на ДПС, ще дарят 12-ата си заплата в подкрепа на осигуряването на средства за коледни добавки на българските пенсионери. Това стана ясно след официален призив от ръководството на сдружението на общините "Толерантност", разпространен до медиите днес.

Местните управници се присъединяват към инициативата, подета по-рано от парламентарната група на "ДПС – Ново начало". Представителите на местната власт декларираха готовност да последват примера на народните представители и да отделят лични средства за каузата.

Депутатите даряват декемврийските си възнаграждения

Решението на кметовете идва като продължение на действията на депутатите от "ДПС – Ново начало". Парламентарната група вече обяви, че всички нейни членове ще дарят декемврийските си заплати. Средствата са предназначени да подпомогнат бюджета за изплащане на празнични бонуси за възрастните хора.

"Кметовете от ДПС също да дарят 12-ата си заплата, за да бъдат изплатени коледните добавки на българските пенсионери", се казва в позицията на сдружение "Толерантност".

Искане за 110 лева бонуси

Инициативата е в подкрепа на настояването на лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски правителството да гарантира коледни добавки за пенсионерите. По-рано той изпрати писмо до финансовия министър и премиера с искане за отпускане на еднократна помощ в размер на 110 лева за всички пенсионери, независимо от размера на пенсията им.