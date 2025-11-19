Бюджет 2026 влиза в пленарна зала в петък

Държавният бюджет за 2026 година влиза за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание този петък, 21 ноември. Най-важният финансов закон на държавата ще бъде разгледан като първа точка в дневния ред, измествайки дори традиционния парламентарен контрол, предаде репортер на Агенция "Фокус".

Процедурен сблъсък в залата

Решението за приоритетното разглеждане на макрорамката не премина без политическо напрежение. Съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев настоя за прегласуване на програмата, но искането му бе отхвърлено от парламентарното мнозинство. Така депутатите затвърдиха решението си да започнат работа по същество с финансовите закони в последния работен ден от седмицата.

Зелена светлина от комисиите

Включването на точката в дневния ред идва, след като вчера, 18 ноември, ресорната Комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене трите ключови законопроекта – за държавния бюджет, за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Според предварително обявените параметри, Бюджет 2026 се очертава като исторически, тъй като е първият, разписан с разчети в евро. Финансовата рамка залага дефицит до 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП), което е ключово условие за запазване на финансовата стабилност и евроатлантическата интеграция на страната.

В план-сметката е заложено и значително увеличение на минималната работна заплата, която от 1 януари 2026 година трябва да достигне 1213 лева (620 евро).

Очаква се дебатите в пленарната зала в петък да бъдат остри, тъй като опозицията вече даде заявки за сериозни критики по отношение на разходната част и социалните плащания.