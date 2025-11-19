Гърция слага край на затвора за длъжници с нов закон

Министърът на националната икономика и финансите Кириакос Пиеракакис представи мащабни промени в законодателството, които целят да облекчат хиляди граждани и предприемачи, изпаднали в неплатежоспособност. Новият законопроект, публикуван за обществено обсъждане на правителствената платформа opengov.gr, предвижда премахване на наказателното преследване за длъжници и въвежда безплатна психологическа подкрепа, съобщи NewsBG.eu.

Специалните разпоредби, засягащи частния дълг в членове 179-181 от проекта, въвеждат три основни промени: прекратяване на практиката за "дългов затвор", осигуряване на държавно финансирани консултации и нови правила за извънсъдебното уреждане на задълженията.

Най-значимата промяна засяга декриминализирането на фалита. До момента съществуваше реална опасност предприемачите, които обявяват несъстоятелност, да бъдат изправени пред наказателен съд за неплатени задължения към държавата и осигурителните фондове.

Новият член 198А към Закон 4738/2020 предвижда незабавно спиране на всяко наказателно преследване в момента, в който бъде издадено решение за несъстоятелност или длъжникът бъде вписан в Регистъра на платежоспособността. Ако задълженията бъдат погасени в срок от 1 до 3 години, наказателната отговорност се премахва напълно.

Психолог за длъжниците

За първи път гръцката държава институционализира грижата за психичното здраве на хората, претърпели икономически крах. Министерството на националната икономика и финансите ще предоставя специални ваучери, финансирани чрез Фонда за възстановяване, които ще покриват разходите за професионална помощ.

Програмата включва не само финансови и правни съвети от експерти, но и специализирана психологическа подкрепа и менторство. Целта е да се смекчи тежката психологическа цена, която свръхзадлъжнялостта оказва върху гражданите. Кандидатстването за тези услуги ще става електронно чрез платформата на Генералния секретариат по информационни системи и цифрово управление.

Законопроектът въвежда и по-строг контрол върху държавните помощи за уязвими лица. Според новите текстове, ако длъжник се включи в механизма за извънсъдебно уреждане и подпише ново споразумение, автоматично се прекратяват старите субсидии. Логиката на законодателя е, че след като споразумението спасява имуществото на длъжника, отпада необходимостта от допълнително държавно финансиране за жилищни нужди.

Условията и сроковете за изпълнение на новата програма ще бъдат уточнени с допълнително съвместно решение на министрите на икономиката и цифровото управление.