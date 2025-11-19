  • Instagram
Украйна: Двама загинали в Тернопил след руски удар, който разруши жилищна сграда

Украйна: Двама загинали в Тернопил след руски удар, който разруши жилищна сграда
Жилищна сграда в Тернопил, Украине, беше напълно разрушена след руски удар през нощта и ранните часове на 18–19 ноември, при което загинаха двама души. Информацията беше съобщена първо от медията „Суспільне“, което публикува снимки с пламъци и тежки структурни щети. Малко след 08:00 областната военна администрация в Тернопил потвърди, че жилищни сгради са били ударени и че на място работят спасители и медицински екипи.

По-късно тази сутрин „Суспільне“ съобщи, че са потвърдени две жертви. Ударът беше извършен по време на поредната мащабна руска атака с дронове и ракети. Експлозии бяха регистрирани и в областите Хмелницки, Ивано-Франкивск, Ровно, Лвив и Днипропетровск.

Вълната от удари доведе до извънредни прекъсвания на електрозахранването в цяла Украйна, като Министерството на енергетиката обяви, че енергийната инфраструктура отново е била атакувана. В Лвив избухна голям пожар, а местните власти публикуваха снимки на гъст дим, издигащ се над града по изгрев. По думите на кмета Андрий Садови склад за автомобилни гуми е бил поразен, но там няма пострадали.

В Тернопил снимки, разпространявани онлайн, показаха цели секции от многоетажната сграда, превърнати в руини, с унищожени няколко етажа. Местните власти първоначално нямаха информация за жертви, но по-късно потвърдиха двамата загинали.

Въоръжените сили на Полша съобщиха, че техни изтребители са били вдигнати по тревога заради руската ракетна активност в близост до украинското въздушно пространство. Последната серия от удари следва модела на засилени руски атаки срещу градски центрове и енергийни обекти с наближаването на зимата.

