Илиян Василев: „Наш“ човек ще купи Фалкона, а правителството ще си вземе нов по-голям самолет

Решението на вицепремиера Гроздан Караджов да продаде правителствения самолет "Фалкон" предизвика остра критика от бившия дипломат Илиян Василев. В публикация в социалните мрежи той определи хода като "див популизъм" и предупреди за възможна корупционна схема.

"Явно предстои да се харчат сериозни пари за нов правителствен самолет, затова беше разиграна сценката с 'безумно скъпия' Фалкон" , пише Василев, председател на УС на фондация "Алтернативи и анализи".

Скъпа издръжка като оправдание

Караджов обяви, че "Фалконът" струвал на държавния бюджет средно по 4.4 милиона лева годишно при едва 290 летателни часа. Само основният ремонт за 2025 година нахвърлил 6.76 милиона лева. Текущите ремонти поглъщали по половин милион лева годишно, а обученията на пилотите и техниците били петкратно по-скъпи от тези за по-големия правителствен "Еърбъс А319".

Според вицепремиера, спестените от продажбата средства ще отидат за въздушна техника за гасене на пожари и за обучение на спасителни екипи.

Прогноза за корупционен сценарий

Илиян Василев обаче изрази сериозни съмнения в мотивите зад решението. Той очерта три стъпки в предполагаемата схема:

"Убеден съм, че цената, която ще постигнат, ще бъде 'добра' – но за купувача," предупреди Василев. Според него Фалконът ще бъде купен от "наш" човек, правителството ще си вземе нов и по-голям самолет, а за "пиар" ще купят един хеликоптер за гасене на пожари.

"Писна ми от тази арогантност – големи идеи, велики слова, а накрая или нищоправене, или сделки с отчетлив аромат на корупция," заяви бившият дипломат.

Исторически прецедент

Опасенията на Василев имат основание в миналото. Още през 2019 година правителството отпусна 55 милиона лева за закупуване на нов самолет след серия инциденти с "Фалкона". Тогава премиерът Бойко Борисов се отказа от сделката и насочи парите към стадиони.

През ноември 2025 година малкият правителствен самолет с Борисов на борда беше приземен аварийно на летище София след отказ на навигационната система. Подобни технически проблеми имаше и през 2014 и 2015 година.

Призив за прозрачност

Илиян Василев завърши публикацията си с принципна позиция за бъдещето на държавната авиация: "Според мен трябва да остане само един самолет за особени нужди. Всичко останало – през нормалните авиолинии, както правят нормалните държави."

Той призова и за закриване на НСО, като предложи охраната на държавните ръководители да се поеме от специално звено към МВР.



