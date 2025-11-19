Край на лукса. Продават на търг правителствения Фалкон

Правителственият самолет „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване по разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Решението идва след анализ на разходите за поддръжка и експлоатация през последното десетилетие. Очаква се средствата да бъдат насочени към дейности с по-висока обществена стойност.

Продажба чрез търг с явно наддаване

„Възлагам на ръководството на Държавния авиационен оператор правителственият самолет „Фалкон“ да бъде продаден на търг с явно наддаване. Така можем да постигнем максималната възможна цена“, написа Гроздан Караджов в своя Фейсбук профил.

Непосилни разходи за ремонт и поддръжка

„Правителственият „Фалкон“ струва на държавния бюджет средно около 4,4 млн. лева годишно при едва 290 часа средна годишна експлоатация. Само задължителният основен ремонт на самолета през настоящата година възлиза на 6,76 млн. лева. Дори без да взимаме предвид тази колосална сума, текущите ремонти на „Фалкона“ са ни стрували средно по половин милион лева годишно, докато за ремонта на другия правителствен самолет – Airbus A319, сме заплащали 5 пъти по-малко. Но не само ремонтът, а и ежегодните специализирани наземно и тренажорно обучения на пилотите и техническия персонал за малкия самолет са били петкратно по-скъпи“, посочва Караджов.

Вече няма нужда от втора машина

Той подчертава, че другият правителствен самолет – Airbus A319 – е по-голям, по-икономичен и напълно достатъчен за нуждите на държавните институции.

Парите – за защита на хората и природата

Караджов заявява, че средствата от продажбата и тези, спестени от поддръжката на държавния самолет „Фалкон“, могат да бъдат насочени към области с много по-висока обществена значимост, като закупуване на въздушна техника за гасене на горски пожари, изграждане на капацитет за въздушно търсене и спасяване (SAR), както и допълнително обучение на летателни и спасителни екипажи.



„Животът и здравето на гражданите трябва да са на първо място, а опазването на природата веднага след тях. Колкото повече възможности за бърза реакция имаме, толкова по-ефективни можем да бъдем в критични моменти“, подчертава вицепремиерът.