Бизнесът скочи срещу новите цени за паркиране в София

Браншовите организации на ресторантьорите и хотелиерите изразиха остро недоволство срещу решението на Столичния общински съвет за драстично увеличение на цените за паркиране в центъра на София. Според бизнеса, новите тарифи, които влизат в сила от началото на 2026 година, ще нанесат пореден удар върху сектора, който вече изпитва сериозни икономически затруднения.

"Виждаме как един лев се превръща в едно евро, два лева в две евро. Това е стрес за обществото", заяви пред bTV заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Атанас Димитров.

Икономически натиск върху бизнеса

Според Димитров, секторът е подложен на безпрецедентен натиск от различни посоки – отмяната на диференцираната ДДС ставка, повишаването на осигурителните прагове и обсъжданите нови фискални тежести като данък дивидент. Увеличението на цените за "синя" и "зелена" зона в столицата се явява допълнителен негативен фактор.

"София е притегателен административен и туристически център. Ограничаването на достъпа до централната градска част и рязкото вдигане на цените създават сериозни проблеми – за командировани, за доставчици, за нашия клиентопоток", подчертава Димитров.

Бизнесът прогнозира, че комбинацията от по-високи такси за паркиране и въвеждането на времеви ограничения ще отблъсне клиентите от заведенията и хотелите в центъра. Това се случва на фона на вече намаляващото потребителско търсене.

Новите тарифи и реакцията

Столичният общински съвет прие решение, с което цената за паркиране в "синя зона" скача двойно – от 2 лева на 2 евро (близо 4 лева) на час, а в "зелена зона" – от 1 лев на 1 евро (близо 2 лева). Промените включват и разширяване на обхвата на зоните, както и удължаване на работното им време.

От бранша настояват за преразглеждане на решението, като предупреждават, че подобни "резки и неаргументирани скокове" не допринасят за икономическия растеж, а само създават напрежение сред гражданите и предприемачите.

"Както човек се стресира, когато сменя работа или жилище, така и смяната на валутата и ценовите шокове създават напрежение. Това ще намали потреблението", допълва заместник-председателят на БХРА.

Междувременно в социалните мрежи и сред гражданските организации вече се организират протести срещу новите правила за паркиране, които се очаква да обхванат различни точки на столицата през следващите дни.