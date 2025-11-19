Спряха внос на кисели краставички с парацетамол и риба с живак

Тревожна статистика за качеството на храните в Европейския съюз разкрива последният доклад на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Само за месец октомври страните членки са изпратили 528 нотификации в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), което бележи сериозен ръст спрямо предходния месец.

"В категорията на храните броят на уведомленията през октомври достига 480, като 218 от тях са класифицирани като случаи със сериозен риск", съобщи NOVA, позовавайки се на данните от центъра.

Сред най-фрапиращите случаи е откриването на остатъци от лекарството парацетамол в пратка с кисели краставички, внесени от Индия. Продуктът е бил спрян и не е достигнал до масовия потребител. Вносът на риба и морски деликатеси също крие сериозни рискове, като в редица партиди от Испания, Мароко, Португалия и Китай са открити тежки метали – живак, олово и кадмий.

Българската следа

В системата за бързо предупреждение фигурират и два случая, касаещи продукти с произход от България. Единият сигнал се отнася за билката "очанка", рекламирана като био продукт, в която обаче са открити завишени нива на кадмий и пиролизидинови алкалоиди. Вторият случай засяга партида печени слънчогледови семки, в които е установено наличие на салмонела.

Основни заплахи за здравето

Анализът на данните показва, че плодовете и зеленчуците остават най-рисковата категория с 94 сигнала, следвани от ядките и месото. Салмонелата продължава да бъде водещ патоген, открит в над 40% от всички проби, основно в птиче месо от Полша, Румъния, Унгария и Украйна.

При вноса от трети страни контролните органи са засекли 62 активни вещества в плодовете и зеленчуците, като 38 от тях са абсолютно забранени за употреба в Европейския съюз. Списъкът с опасни пестициди включва хлорпирифос и етилен оксид, а най-често замърсените стоки пристигат от Индия, Египет и Турция.