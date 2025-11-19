Сухопътните войски честват своя боен празник
На 19 ноември Сухопътните войски на Република България отбелязват своя боен празник. Тази година честванията протичат под знака на две значими годишнини – навършват се 147 години от създаването на войските и 140 години от решителната победа на Българската армия в Сливнишката операция по време на Сръбско-българската война.
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще участва в тържествената церемония по отбелязването на празника, съобщиха от пресцентъра на президентството. Честването ще се проведе пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война "Майка България" край село Гургулят, община Сливница.
Програма на честванията
По традиция празникът започва с ритуал по поднасяне на венци и цветя, като тази година епицентърът на събитията е историческата местност край Сливница, където българската пехота е защитила Съединението на България през 1885 година.
В честванията ще се включат и заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, както и висши представители на военното командване.
Ден на отворените врати в страната
По повод празника редица военни формирования в цялата страна обявяват Ден на отворените врати. Жителите и гостите на градовете Карлово, Горна Оряховица, Сливен, Стара Загора и Асеновград ще имат възможност да се запознаят отблизо с дейността на Сухопътните войски, както и да разгледат образци на въоръжение и бойна техника.
Предвидени са и празнични концерти на представителните духови оркестри в тези гарнизони, информираха от Министерството на отбраната.
