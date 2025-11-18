"Ройтерс": Украинската армия е атакувала военни обекти в Русия с американски ракети АТАКМС

Украинската армия във вторник заяви, че е атакувала военни обекти на руска територия с предоставени от САЩ ракети АТАКМС (ATACMS), като нарече този ход "значително развитие", предаде "Ройтерс".

Украйна за първи път заявява открито, че използва усъвършенствани балистични ракетни системи, предоставени от САЩ, срещу цели на руска територия, въпреки че ограниченията да предприема подобни атаки бяха отменени преди година в края на управлението на президента Джо Байдън.

"Използването на средства за нанасяне на удари на далечно разстояние, включително системи като АТАКМС, ще продължи", пише в публикуваното във вторник изявление на Генералния щаб на украинската армия.

Киев получи ракети АТАКМС през 2023 г., като първоначално САЩ наложиха ограничение за използването им само на украинска територия, около една пета от която е окупирана от Русия. Байдън, който по това време все още оглавяваше Белия дом, отмени тези ограничения през ноември 2024 г. Този ход първоначално беше критикуван от приемника му Доналд Тръмп.

Украйна настоява САЩ да ѝ предоставят и ракети "Томахоук", чиито обсег е около 2500 км. Според Киев тези ракети ще помогнат Русия да бъде заставена да седне на масата за преговори. Въпреки че Тръмп първоначално обмисляше идеята да продаде ракети "Томахок" на Киев, този месец той заяви, че "не обмисля сериозно" подобна стъпка.







