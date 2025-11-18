Финансовото министерство одобри нов дълг от 300 милиона лева, поети чрез 7-годишни държавни ценни книжа. С това общо набраният само от вътрешен пазар дълг достигна 3,3 милиарда лева. Среднопретеглената доходност от преотварянето на емисията е 3,3 на сто. Това е 13-тият път, когато финансовото министерство набира ресурс от вътрешния пазар през годината, отбелязва БНР.

През април и юли имаше и емисии на международните пазари, като общо от двете са набрани 7,2 милиарда евро. И двете външни емисии предизвикаха сериозен инвеститорски интерес и постигнаха добра доходност, особено тази през юли, която бе осъществена съвсем скоро след като България получи зелена светлина за въвеждането на еврото от 1 януари 2026-та.

Заложеният в бюджета лимит на новия дълг за годината е 18,9 милиарда лева.