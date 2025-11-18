Турски министри на официално посещение в България за откриването на Къщата-музей на Наим Сюлейманоглу

С подкрепата на Министерството на културата и туризма на Република Турция, Турската агенция за сътрудничество и координация (TİKA) и Община Момчилград бе реализирана Къщата-музей на Наим Сюлейманоглу, която ще съхранява спомена за легендарния спортист за бъдещите поколения.

Къщата-музей на Наим Сюлейманоглу, обновена в рамките на проекта, осъществен в сътрудничество между Министерството на културата и туризма, TİKA и Община Момчилград, бе официално открита с тържествена церемония.

Проектът, който има голямо значение както за нашите сънародници в Турция, така и в България, цели да предаде живота и успехите на Наим Сюлейманоглу – оставил траен отпечатък в световната история на вдигането на тежести – на бъдещите поколения.

На откриването присъстваха министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой, министърът на младежта и спорта Осман Аşkın Бак, посланикът на Турция в София Мехмет Саит Уяник, министърът на младежта и спорта на България Иван Пешев, президентът на TİKA Абдулах Ерен, председателят на Дирекцията по вероизповеданията Сафӣ Арпагуш, председателят на Дирекция „Турци в чужбина и родствени общности“ Абдулхади Турус, заместник-председателят на Партията на справедливостта и развитието Зафер Съракая, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, кметът на Момчилград Илкнур Казъм, братът на Наим – Мухаррем Сюлейманоглу, музикантът Eypio и множество гости.

В словото си министър Ерсой подчерта, че Наим Сюлейманоглу е вписал името си не само в турската спортна история, но и в „златните страници“ на световния спорт, като със своята сила, решителност и характер е оставил незаличима следа в сърцата на хората.

Министър Бак почете „Джобния Херкулес“ Наим Сюлейманоглу с думи на признателност: „Благодаря на всички, които допринесоха за този ценен проект, който ще съхрани спомена за великия шампион.“

Посланик Уяник заяви: „На осмата годишнина от кончината на нашия легендарен спортист откриването на толкова значим обект с широко участие е най-ясното доказателство колко скъп е той за двата народа. Наим Сюлейманоглу постигна успехи, каквито се дават на малцина. Но легенда го направиха не само рекордите – той носеше на плещите си далеч повече от тежестите на подиума. Той стана гласът на турците в България и символ на борбата за свобода. Освен това изгради ценен мост на приятелство между двете страни. Тази къща-музей няма да остане само отражение на миналото – тя ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения.“

Президентът на TİKA Ерен заяви: „Голяма чест е да участваме в проект с толкова висока духовна стойност. Свободата и борбата на българските изселници станаха известни по света благодарение на Наим Сюлейманоглу. Той беше този, който извика „свобода“ в ООН. Хората, които видяха състоянието на тази къща през 2023 г., знаят, че това е мястото, където Наим е прекарал детството и младостта си и където се заражда духът на съпротивата срещу репресивния режим. С изключителните си постижения Наим се превърна не само в спортист, но и в силен представител на приятелството между Турция и България. Още веднъж почитаме с уважение всички наши предци, които се бориха за съхраняването на турската идентичност.“