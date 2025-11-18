Мая Манолова дава на съд разширените платени зони за паркиране в София: Прегазени са 5 закона

Паркирането в столицата поскъпва двойно, а „синята“ зона и „зелената“ зона се разширяват. Аргументите "за" са много, но също много са и аргументите "против". Мая Манолова иска да атакува решението на общинския съвет пред съда.

„В седем страници доклад към въпросното решение общинският съвет е прегазил пет закона. Ощетява 2 милиона столичани. 2 милиона лева ще е санкцията за това незаконно решение. 11 милиона лева ще струва прилагането на това решение за приближени фирми. Две трети от столицата се превръщат буквално в платен паркинг, като "зелената" зона стига на 900 метра до Околовръстния път. Това е в числа“, коментира Мая Манолова в предаването „Лице в лице“.

„Нарушени са много сериозно и процедурите, и законите при издаването на това решение“, посочи тя.

„На първо място решението на Общинския съвет за двойното увеличаване на платеното паркиране е прието без всякаква финансова обосновка. Необходимо е да има ясно изразени в мотивите причини защо се пристъпва към двойно повишаване на цената и финансова обосновка на разходите и естествено - на ползите, на приходите от това повишаване на таксите“, коментира Мая Манолова.

"За 15 години въведена зона - ако сметнем, че близо по 40 милиона прибира Центъра за градска мобилност, това са 600 милиона лева. През последните 15 години построени ли са 600 паркинга? Последният построен паркинг за 150 места в "Надежда" струва 1 милион лева", съобщи тя.

Според нея ако парите са били използвани по предназначение, това означава, че е щяло да има достатъчен брой платени паркинги.

По думите ѝ буквално през дупките в кварталите ще се чертаят паркоместата.







