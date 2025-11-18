  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +9 / +17
Варна: +11 / +14
Сандански: +13 / +16
Русе: +4 / +7
Добрич: +7 / +11
Видин: +5 / +8
Плевен: +0 / +8
Велико Търново: +5 / +9
Смолян: +5 / +9
Кюстендил: +11 / +13
Стара Загора: +10 / +16

„Национален рекорд“: Спипаха шофьор на баничарка с близо 5 промила алкохол СНИМКА

  • Сподели в:
  • Viber
„Национален рекорд“: Спипаха шофьор на баничарка с близо 5 промила алкохол СНИМКА
A A+ A++ A

Задържаха мъж, седнал зад волана с 4,85 промила алкохол. 45-годишният водач на товарен автомобил е спрян за проверка във варненския квартал "Владислав Варненчик". Пробата с дрегер е показала 4,85 промила в издишания въздух, съобщават от полицията.

дрегер
Снимка: ОДМВР - Варна

До момента свидетелството за управление на водача е било отнемано три пъти. Известен е на МВР с множество нарушения на пътя.

#пиян шофьор #Варна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите