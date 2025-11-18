„Национален рекорд“: Спипаха шофьор на баничарка с близо 5 промила алкохол СНИМКА
Задържаха мъж, седнал зад волана с 4,85 промила алкохол. 45-годишният водач на товарен автомобил е спрян за проверка във варненския квартал "Владислав Варненчик". Пробата с дрегер е показала 4,85 промила в издишания въздух, съобщават от полицията.
До момента свидетелството за управление на водача е било отнемано три пъти. Известен е на МВР с множество нарушения на пътя.
