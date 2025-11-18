Алибегов: Проектобюджетът предвижда редица утежнения за бизнеса

"Вече нямаме специфични претенции като ресторантьорски сектор – проблемите са общи за всички работодатели", заяви председателят на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов в предаването "Денят на живо" на Нова тв.

По думите му бюджетът, разглеждан в парламентарните комисии, предвижда редица утежнения за бизнеса:

• ново увеличение на минималната работна заплата,

• повишаване на осигуровките с 2 процентни пункта,

• по-висок данък дивидент,

• риск от повторно въвеждане на проблемната система СУПТО.

Той припомни, че миналата година аргументът за връщането на ДДС от 9% на 20% за заведенията е бил, че това ще донесе милиони в бюджета и ще подобри здравеопазването и образованието. "Нищо от това не се случи. Напротив – бизнесът се сви, много хора затвориха, цените се вдигнаха, а услугата пострада", коментира Алибегов.

СУПТО отново се връща в дневния ред

Според него "под сурдинка" се прави опит СУПТО отново да бъде въведено през бюджета – въпреки че три пъти е било отменено от съда като противозаконно.

"Софтуерните фирми сами казват, че не могат да реализират такъв достъп до системите. Ако го направят – ще струва двойно. Ние нямаме избор, ако бъде прието", предупреди той.

Рязък скок на таксите на БАБХ

Още една тревожна промяна за бизнеса е повишаването на таксите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), които от 1 декември скачат многократно.

Разрешително за търговски обект, което досега струваше 34 лева, вече ще бъде между 210 и 450 лева, в зависимост от капацитета на обекта.

"Какво получаваме насреща като услуга? Какво се подобрява?", пита Алибегов.

Еврото

По темата за въвеждането на еврото той заяви, че браншът работи с евро от години и клиентите са свикнали.

Проблемът е в цените, които заради конверсията към 1,95583 стават "накъдрени": "Менютата изглеждат като стрелбище – всичко е в 5.53, 7.52 и т.н. Ще трябва да връщаме много дребни суми. Надявам се да има достатъчно центове".

Столичната община – вдигане на такси в най-лошия момент

Алибегов остро критикува решението на Столичния общински съвет да разшири зоните за паркиране и да увеличи таксите.

"Цялата държава убеждава хората, че еврото няма да доведе до поскъпване – и точно тогава Столична община вдига всичко. Как за бизнеса е забранено да закръгля цените, а за общината 1 лев става 1 евро?", попита той.

Проблемът според него е липсата на нови паркинги. "Паркирането в центъра е ад. Първо построете паркингите, после искайте по-високи такси", посоич Алибегов.

Готви се обща жалба срещу новите такси

Алибегов съобщи, че няколко НПО, граждански организации и омбудсманът подготвят общо обжалване на наредбата на Столична община за новите такси в съда.

"Нямаме друга опция. Както три пъти ударихме в съда СУПТО, така ще стане и тук", заяви той.



