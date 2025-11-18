Гръцкото правителство дава над 2 млрд. евро в подкрепа доходите на гражданите

Гръцкото правителство ще отпусне над 2 милиарда евро в предстоящите месеци, за да подкрепи доходите на гражданите и да помогне за справяне с растящите разходи за живот, съобщи днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини".

„Приоритет е да подкрепим разполагаемия доход. Ще отпуснем над 2 милиарда евро в предстоящите месеци за подкрепа на доходите. Ако бяхме дали повече, щяхме да застрашим фискалната стабилност", обясни Мицотакис в интервю за държавната телевизия ЕРТ.

Той добави, че правителството ще окаже подкрепа приоритетно на младите хора и семействата с деца, но не уточни как ще бъде плащана тази помощ.

Мицотакис призна, че цените са изключително високи в Гърция, но добави, че инфлацията е „глобално явление".

Начинът да се справим с проблема е като подкрепим доходите на гражданите и същевременно проведем инспекции на пазара, за да ограничим спекулата, каза той.

„Но аз настоявам, че решението в крайна сметка е гражданите да имат повече пари в портфейла си. И това е направено с много смела данъчна реформа, която ще видят от следващата година и която ще увеличи съществено разполагаемия им доход", добави той.

Той каза също, че в близките седмици правителството ще обяви нови мерки за справяне с жилищната криза, а обявяването на нова програма за реновиране на жилища се очаква до края на тази година.

Попитан за сериозния проблем с трафика в Атина, премиерът заяви, че „няма магическо решение", като добави, че решението е систематична подкрепа за обществения транспорт, тъй като пътища „не могат да бъдат построени в много кратки срокове".



