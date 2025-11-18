  • Instagram
US конгресмен: Извънземни живеят под водата, военните ги наблюдават

Извънземни са пристигнали на Земята преди хиляди години и все още може да се крият в тайни бази на хиляди метри под повърхността на океаните, според уважаван конгресмен, който поредният, който повтаря подобни шокиращи твърдения.

Според Radar Online, удивителното изявление на конгресмена Тим Бърчет се основава на изключителния брой наблюдения на НЛО, регистрирани от персонала на ВМС на САЩ близо до „пет или шест“ неопределени дълбоководни обекта по целия свят.

Тези наблюдения са предизвикали „много въпроси“, фокусирани върху това дали в морето са скрити тайни бази на извънземни, според Бърчет, който е член на Комисията по надзор на Камарата на представителите, разследваща доклади за USO (неидентифицирани потопени обекти).

„Имаме военноморски персонал, който ми каза, че са наблюдавали тези странни подводни плавателни съдове, отбелязва Бърчет, републиканец, който представлява района на Ноксвил, Тенеси, от 2019 г.

Подводните апарати, „се движат със стотици километри в час“, каза той.

Неговите зашеметяващи коментари поредните, които повдигат съмненията за извънземни, криещи се на Земята. Миналата година д-р Бил Бърнс, автор на бестселъри на New York Times за НЛО и Белия дом , заяви, че има доказателства, че извънземни са се заселили на Земята преди векове и наблюдават еволюционния ни напредък от тези подводни бази.


