Кирил Петков: Не Спецов, а Валентин Златев ще дърпа конците в „Лукойл”

Въпреки че за особен управител на "Лукойл" беше назначен бившият вече шеф на НАП Румен Спецов, дружеството реално най-вероятно ще се управлява от Валентин Златев. Това загатва екс премиерът Кирил Петков. „Назначиха управител на Лукойл без ден опит, а в тайни срещи казват на руския изпълнител Вальо Златев той да управлява актива и ако може бързо да се продаде, преди някой стратегически инвеститор от Щатите да го купи, написа бившият съпредседател на ПП на своята фейсбук страница.

Ето какво гласи постът му:

„Хора, стига. Трябва да се вземем в ръце.Тези двамата ни готвят бавно и разчитат да свикнем. Аз не свиквам — ядосвам се все повече. До кога ще ги търпим?!

1. Благо и Никола са в карцера на Софийския затвор. Единият — сложен в събота при болен от хепатит B. Другият — на 15 градуса температура. 6 месеца без съд и присъда. “Виновни” до доказване на противното. Със семейства с малки деца, страдащи заради маниакалността на един извратен дебелак.

2. Назначиха управител на Лукойл без ден опит, а в тайни срещи казват на руския изпълнител Вальо Златев той да управлява актива и ако може бързо да се продаде, преди някой стратегически инвеститор от Щатите да го купи.

3. Държат Сарафов незаконно на поста, въпреки решението на ВКС.

4. Готови са да загубят 400 млн. лева, само да няма независима антикорупционна комисия. Готови са да загубим и третото плащане от Плана — милиарди, само и само да не се появи орган, който не контролират.

5. Вдигат ни данъците и осигуровките, вземат 10 млрд. дълг, за да ни ограбят и нас, и децата ни.

6. Окупираха служби, регулатори, МВР. Министърът на вътрешните работи — превърнат в секретарка, която им прикрива престъпленията. В Пазарджик — върнат уволнен шеф заради купуване на гласове. По сигнала на “Боец” — наркодилърът от “Ново начало” е покрит.

И това е само за няколко месеца.

Затова в четвъртък 18:00ч. - всички сме на протеста за Благо и Никола на Ларгото.

Но не стига само това.

Всеки от нас трябва да реши:

Какво още мога да направя аз, за да ги спрем? Какво още можеш да направиш ти? Какво можем да направим заедно?

От нас зависи. Или ги спираме ние — или те спират България”.



