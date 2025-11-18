Общините поискаха актуализация на имотните данъчни оценки

Общините поискаха актуализация на данъчните оценки на имотите и още една година да използват отчисленията по Закона за управление на отпадъците. Това стана ясно от изложението на Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, пред депутатите от Комисията по бюджет и финанси:

"Още една година възможност, при която ние можем да се разпореждаме с отчисленията с решение на Общинските съвети - само за дейности по управление на отпадъците, включително за изчистване на нерегламентирани сметища, без да ги внасяме в Регионалните инспекции по водите. Знаете, че тази дерогация я имаме вече пета година и Общините се отнасят изключително отговорно към разходването на тези средства от такса битови отпадъци."

Силвия Георгиева допълни, че като цяло Националното сдружение на общините е доволно от параметрите на бюджета за догодина, но призна, че от гледна точка на местната власт инвестиционната програма трябва да бъде по-голяма.