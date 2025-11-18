  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +9 / +17
Варна: +11 / +14
Сандански: +13 / +16
Русе: +4 / +7
Добрич: +7 / +11
Видин: +5 / +8
Плевен: +0 / +8
Велико Търново: +5 / +9
Смолян: +5 / +9
Кюстендил: +11 / +13
Стара Загора: +10 / +16

Съдът оправда Лена Бориславова по делото "Корал"

  • Сподели в:
  • Viber
Съдът оправда Лена Бориславова по делото "Корал"

ФБ
A A+ A++ A

Софийският районен съд оправда народния представител Лена Бориславова по делото, в което бе обвинена, че се е ползвала от неистински частни документи.

Същност на обвинението

Обвинението срещу Бориславова касаеше периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г. в София. Според прокуратурата, при условията на продължавано престъпление с две деяния, тя съзнателно се е ползвала от документи, на които е бил придаден вид, че подписите са положени от членове на сдружение, но в действителност не са били положени от тях.

Важно уточнение е, че делото срещу Бориславова се гледа само по административен ред, което означава, че не се търси наказателна отговорност, а само административна.

Защитата: Няма причина за такова действие

Пред съда Бориславова даде обяснения относно сдружението „Да запазим Корал“, което е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал от застрояване.

Тя подчерта, че:

  • Участието в сдружението не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс, а членовете допринасят главно с енергия и личен труд.
  • Според устава, членството се прекратява с едностранно изявление и не е необходимо да бъде гласувано.

Бориславова категорично заяви, че не е извършила деянието, в което е обвинена, и не е съществувала никаква причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било.

#Лена Бориславова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите