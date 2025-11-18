Съдът оправда Лена Бориславова по делото "Корал"
Софийският районен съд оправда народния представител Лена Бориславова по делото, в което бе обвинена, че се е ползвала от неистински частни документи.
Същност на обвинението
Обвинението срещу Бориславова касаеше периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г. в София. Според прокуратурата, при условията на продължавано престъпление с две деяния, тя съзнателно се е ползвала от документи, на които е бил придаден вид, че подписите са положени от членове на сдружение, но в действителност не са били положени от тях.
Важно уточнение е, че делото срещу Бориславова се гледа само по административен ред, което означава, че не се търси наказателна отговорност, а само административна.
Защитата: Няма причина за такова действие
Пред съда Бориславова даде обяснения относно сдружението „Да запазим Корал“, което е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал от застрояване.
Тя подчерта, че:
- Участието в сдружението не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс, а членовете допринасят главно с енергия и личен труд.
- Според устава, членството се прекратява с едностранно изявление и не е необходимо да бъде гласувано.
Бориславова категорично заяви, че не е извършила деянието, в което е обвинена, и не е съществувала никаква причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било.
