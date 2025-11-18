Туск: Полската жп линия е взривена от украинци
Полските разследващи са установили двама заподозрени за саботажа на полските железници - това са двама украински граждани, които работят за руските разузнавателни служби. Именно те се смятат за отговорни за извършените експлозии на жп линията Варшава-Люблин. Това обяви премиерът на Полша Доналд Туск в реч пред Сейма (парламента на Полша), цитиран от RMF24.
Двамата украинци са влезли в Полша от Беларус и след саботажа са се върнали обратно в Беларус през граничния пункт Тереспол, преди следователите да успеят да установят самоличността им.
Един от украинците вече е бил осъден от съд в Лвов за саботаж в Украйна.
Вторият е "от Донбас", по думите на Туск, и преди това е работил в прокуратурата.
Още по темата:
- » Полша в повишена готовност след „безпрецедентен“ саботаж на железопътна линия с възможна руска следа
- » Полша отказва екстрадиция на виновника за Северен Поток 2: „Не е в наш интерес да предаваме украинския гражданин“
- » Украинските бежанци ще вземат помощи в Полша, само ако работят и плащат данъци
Коментирай
Най-четено от Свят
През 2018-а: Епстийн се мъчил да се свърже с Путин и Лавров за Доналд Тръмп19:16 13.11.2025 | Свят
Последно от Свят