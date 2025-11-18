Паметта поскъпва, очаква се скок в цените на смартфони и компютри

Samsung Electronics повиши цените на някои чипове за памети – такива, които сега са в недостиг поради глобалната надпревара за изграждане на центрове за данни за изкуствен интелект. Скокът е с до 60% в сравнение със септември, съобщи Ройтерс, позовавайки се на „запознати с поскъпването“.

Акциите на Samsung, SK Hynix, Micron Technology и други производители на чипове поскъпнаха рязко след новината. Тенденцията подчертава как AI бумът е предизвикал интензивно търсене на чипове, специално проектирани за задачи, свързани с изкуствен интелект, както и на чипове за памет, използвани в тези устройства.

Поскъпването следва решението на Samsung да отложи официалното обявяване на цените за договори за доставка през октомври, според източниците на Ройтерс. Иначе подробностите за цените обикновено се обявяват всеки месец.

Рязко покачващите се цени на чиповете памет, които се използват главно в сървъри, вероятно ще увеличат стреса за големите компании, изграждащи инфраструктура за обработка на данни. Освен това поскъпването обещава да увеличи цените на други продукти като смартфони и компютри, в които също се използват такива памети.

Екстремни цени

Много от най-големите производители на сървъри и фирми за изграждане на центрове за данни „сега приемат, че няма да получат достатъчно продукция. Премиите за цените, които се плащат, са екстремни“, каза пред Ройтерс Тоби Гонърман, президент на дистрибутора на полупроводници Fusion Worldwide.

Договорните цени на южнокорейската фирма за 32-гигабайтови DDR5 модули памет скочиха до 239 долара през ноември в сравнение със 149 долара през септември, каза той.

Samsung повиши цените на 16GB DDR5 и 128GB DDR5 чиповете с около 50% съответно до 135 и 1194 долара. Цените на 64GB DDR5 и 96GB DDR5 са се увеличили с повече от 30%, каза още Гонерман.

Поскъпването е наблюдавано и от други дистрибутори.

Успоредно с това Samsung обяви в неделя, че ще изгради нова производствена линия за чипове в завода си в Южна Корея, тъй като очаква изкуственият интелект да стимулира търсенето в средносрочен и дългосрочен план.

„Паническо купуване”

Кризата с чиповете е толкова тежка, че е предизвикала „паническо купуване“ от страна на някои клиенти, според ръководители в индустрията и пазарни анализатори. Водещият договорен китайски производител на чипове SMIC заяви в петък, че недостигът на памети означава, че клиентите задържат поръчки за други видове чипове, които също се използват в техните продукти.

Xiaomi, един от големите китайски производители на смартфони, електроника и автомобили, също предупреди миналия месец, че покачващите се цени са повишили разходите за производство на телефони.

Благодат за Samsung

Недостигът обаче е благодат за Samsung. Компанията отдавна не е виждала печалбите си да се покачват толкова много.

По-бавното преминаване към AI чипове означава също, че Samsung има по-добра ценова позиция спрямо конкурентите в сферата на паметите като SK Hynix и Micron, според Джеф Ким, ръководител на изследванията в KB Securities.

Анализаторът на TrendForce Ели Уанг пък заяви, че Samsung вероятно ще повиши цените на тримесечните договори с 40% до 50% в периода октомври-декември, което е по-високо от средните 30%, очаквани за индустрията.

„Те са наистина уверени, че цената ще се увеличи. И основната причина е, че сега търсенето е наистина силно и всички работят по дългосрочни споразумения с доставчиците“, каза тя, добавяйки, че тези споразумения са или за 2026 г., или за 2026 г. и 2027 г. взети заедно, пише technews.bg.