Чалгаджийски скандал >> Азис: Сбогом, Десислава! Тя: Щом искаш, нека е така!

Нов скандал се разрази в средите на попфолка между две от големите звезди в бранша и дългогодишни приятели – Азис и Десислава.

Двамата си отправиха публични обвинения един към друг и по всичко личи, че на този етап с близката им дружба е свършено.

„Вчера звъннах на Десислава да я питам нещо важно за мен. Познайте дали си вдигна веднага телефона или дали е върнала позвъняване до днес? Не! Звъннах на Галена за същото нещо. Момичето ми вдигна сънено и от вчера до днес имаме над 40 съобщения по темата и сме се чули 5 пъти. После Деси ходи по телевизиите да се оплаква от мен…

Сбогом, Десислава“, написа в стори пост Краля на фолка.

Макар че не вдига телефона на приятеля си, Десислава реши да му отговори също в социалните мрежи, ясно показвайки, че тя е не по-малко обидена от него.

„Търсиш съжаление и бързаш да плачеш пред публиката в Инстаграм… Но защо не им разказа как те поканих на фолклорния му концерт в НДК, а ти ме излъга, че няма да си в България и след това дори ми го призна? Защо не им разкажеш как ще си изпееш сам нашите дуети на концерта ти в Арена и си щял да ме поканиш само в публиката… Аз трябва да съм сърдитата, а не ти! Нямаш никакъв толеранс и дори не ме изчака, за да разбереш защо не съм ти вдигнала. Сбогом е много силна дума, но щом искаш така – нека да е така!“, написа на свой ред Десислава.

Сагата продължи с ново излияние от страна на Азис:

„Аз винаги ще те обичам, дори до края на света да не ми вдигаш телефона! Кармично сме свързани за добро или зло. Родени на една и съща дата, носи своите добри и лоши поличби. Обичам те, чуваш ли? И те каня на моя концерн да пеем“