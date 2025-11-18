  • Instagram
Здравословна и вкусна: Салата с авокадо и яйца за лека вечеря

Стопкадър/YouTube
Тази салата съчетава лекота и хранителност, като е богата на витамини, протеини и полезни мазнини. Подходяща е както за лека вечеря, така и за празничната трапеза.

Салатата е идеална за здравословно хранене и може да се сервира охладена.

Необходими продукти:

  • 4 твърдо сварени яйца
  • 2 авокадо, нарязани на кубчета
  • Зелени салати по избор
  • 1 морков, нарязан на тънки ленти
  • 1 краставица, нарязана на шайби
  • 1 малка глава червен лук, ситно нарязан

За дресинга:

  • 2 с.л. лимонов сок
  • 2 с.л. зехтин
  • 1 ч.л. дижонска горчица
  • сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Измийте зеленчуците и ги нарежете. В голяма купа смесете зелената салата, краставицата, моркова, авокадото и яйцата. В отделен съд пригответе дресинга, като смесите зехтина, лимоновия сок, горчицата, солта и черния пипер. Разбийте добре до получаване на хомогенна смес и полейте салатата. Разбъркайте внимателно, за да се овкусят равномерно всички съставки.

Съвети за сервиране:

  • Поднесете охладена за по-добър вкус.
  • Добавете ядки за допълнителна хрупкавост.

