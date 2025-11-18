Здравословна и вкусна: Салата с авокадо и яйца за лека вечеря

Тази салата съчетава лекота и хранителност, като е богата на витамини, протеини и полезни мазнини. Подходяща е както за лека вечеря, така и за празничната трапеза.

Салатата е идеална за здравословно хранене и може да се сервира охладена.

Необходими продукти:

4 твърдо сварени яйца

2 авокадо, нарязани на кубчета

Зелени салати по избор

1 морков, нарязан на тънки ленти

1 краставица, нарязана на шайби

1 малка глава червен лук, ситно нарязан

За дресинга:

2 с.л. лимонов сок

2 с.л. зехтин

1 ч.л. дижонска горчица

сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Измийте зеленчуците и ги нарежете. В голяма купа смесете зелената салата, краставицата, моркова, авокадото и яйцата. В отделен съд пригответе дресинга, като смесите зехтина, лимоновия сок, горчицата, солта и черния пипер. Разбийте добре до получаване на хомогенна смес и полейте салатата. Разбъркайте внимателно, за да се овкусят равномерно всички съставки.

Съвети за сервиране: