Здравословна и вкусна: Салата с авокадо и яйца за лека вечеря
Тази салата съчетава лекота и хранителност, като е богата на витамини, протеини и полезни мазнини. Подходяща е както за лека вечеря, така и за празничната трапеза.
Салатата е идеална за здравословно хранене и може да се сервира охладена.
Необходими продукти:
- 4 твърдо сварени яйца
- 2 авокадо, нарязани на кубчета
- Зелени салати по избор
- 1 морков, нарязан на тънки ленти
- 1 краставица, нарязана на шайби
- 1 малка глава червен лук, ситно нарязан
За дресинга:
- 2 с.л. лимонов сок
- 2 с.л. зехтин
- 1 ч.л. дижонска горчица
- сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Измийте зеленчуците и ги нарежете. В голяма купа смесете зелената салата, краставицата, моркова, авокадото и яйцата. В отделен съд пригответе дресинга, като смесите зехтина, лимоновия сок, горчицата, солта и черния пипер. Разбийте добре до получаване на хомогенна смес и полейте салатата. Разбъркайте внимателно, за да се овкусят равномерно всички съставки.
Съвети за сервиране:
- Поднесете охладена за по-добър вкус.
- Добавете ядки за допълнителна хрупкавост.
