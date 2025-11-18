Мъже пребиха ученик в парка в Стара Загора

Потресаващ случай в Стара Загора.

Младеж на 15 години е настанен в болнично заведение след побой от двама непознати мъже в парк „Бедечка“, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа, а за случая в Първо районно управление е сигнализирал бащата на пострадалия ученик.