  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +18
Пловдив: +9 / +17
Варна: +11 / +14
Сандански: +13 / +16
Русе: +4 / +7
Добрич: +7 / +11
Видин: +5 / +8
Плевен: +0 / +8
Велико Търново: +5 / +9
Смолян: +5 / +9
Кюстендил: +11 / +13
Стара Загора: +10 / +16

Рок легендите от DEEP PURPLE откриват европейското си турне в София

  • Сподели в:
  • Viber
Рок легендите от DEEP PURPLE откриват европейското си турне в София
A A+ A++ A

Легендарната британска рок група DEEP PURPLE има нов албум и българската публика ще бъде първата, която ще го чуе. Обичаните музиканти се завръщат у нас на 29 септември 2026 и ще превърнат Арена 8888 в сцена на незабравим рок спектакъл. Емблематичните титани, оформящи звученето на жанра повече от 5 десетилетия, ще бъдат придружени от музикантите от Jayler. Билетите за концерта тръгват в продажба на 21 ноември, петък, в 12:00 в мрежата на Eventim.

След успеха на последния си албум, групата продължава да пише история. През 2024 DEEP PURPLE издаде албума “=1”, който беляза първите записи с китариста Саймън МакБрайд и оглави редица музикални класации и чартове с нова енергия и съвременно звучене, но с идентичния и разпознаваем дух на класическия DEEP PURPLE. Сега групата подготвя следващата глава – нов студиен албум и турне, което започва от София. Концертът в Арена 8888 ще бъде празник на легендарния рок звук на DEEP PURPLE и поредно доказателство, че групата продължава да се развива дори и след 5 десетилетия на върха.

Въпреки огромното си наследство, DEEP PURPLE продължава да звучи модерно и дръзко. С над пет десетилетия успехи, безброй разпродадени турнета и място в Rock & Roll Hall of Fame, музиката на DEEP PURPLE продължава да намира нови фенове по цял свят. Хард рок легендите не показват никакви признаци на забавяне – те продължават да разширяват границите на жанра и да покоряват сърцата на още любители на музиката.





Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Култура
Последно от Култура

Всички новини от Култура »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите