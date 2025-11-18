  • Instagram
Петкова: Асен Василев въведе принципа за вдигане на МРЗ - оттам идват разходите

Петкова: Асен Василев въведе принципа за вдигане на МРЗ - оттам идват разходите
Бюджетният дефицит за 2025 година е под 3%. За 2026 година ЕК счита, че дефицитът ще бъде 2,7% от БВП. За 2027 година ще бъде 4,3% от БВП. Причината затова е свързана със завишените разходи за отбрана.

Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова в Народното събрание.

„Проектът на бюджет за 2026 година е възможният бюджет. Да си припомним за автоматизма, който беше въведен през 2023 година с минималната работна заплата. Тогава Асен Василев и колегите от управляващото тогава мнозинство (между ПП-ДБ и ГЕРБ) въведоха принцип 50% от средната брутна работна заплата да бъде минималната работна заплата. Това води до редица плащания. На това се дължат разходите. Те растат с 4 млрд. на година. Вижда се как растат разходите за персонал от 2023 година“, уточни Петкова.

„Генезисът на Бюджет 2026 е назад във времето със законодателството, което е прието тогава, и политиката, която се води“.

„Правителството е предало бюджета в Народното събрание. Думата имат народните представители. Той трябва да излезе с дефицит от 3%“, подчерта Петкова.

Добавка за Коледа

„Следим изпълнението на бюджета за 2025 година. В момента, в който имаме информация за възможността за коледните добавки за пенсионерите, ще информирам коледните добавки. Въвеждането на автоматизъм не е най-добрият вариант“, каза още тя.

Осигурителната вноска

„Последното увеличение на осигурителната вноска е 2018 година. Тогава увеличението е с един процентен пункт. Тогава трансферът за пенсии от държавния бюджет е 4 млрд. лева. През 2025 година трансферът е рекорден – 12 млрд. лева. Това налага да се преразгледат всички аспекти, за да се намери устойчивост на пенсионната система“, обясни Теменужка Петкова.

#Теменужка Петкова

